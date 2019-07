Eine neue Ausgabe "Promi Shopping Queen", eine neue Herausforderung: Am Sonntag, den 28. Juli, schickt Guido Maria Kretschmer (54) einmal mehr drei modebegeisterte Berühmtheiten in die Bekleidungsgeschäfte von Berlin und Dresden. Das Besondere: Bonnie Strange (33), Ingo Appelt (52) und Joey Heindle (26) stellen sich nicht allein der modischen Challenge - ihre jeweiligen Partner sind mit von der Partie. Auch sie müssen sich dem Motto "Perfect Match! Zeigt, dass ihr als Paar jeder Situation gewachsen seid!" entsprechend einkleiden.

Die Begleitung

Model und Influencerin Bonnie Strange geht mit ihrem Freund Boris "Bobby" Stein (32) in Berlin shoppen. Vor der TV-Kamera zu stehen, ist für den Musiker aus Hamburg nicht neu. 2016 erreichte er bei "The Voice of Germany" mit Coach Yvonne Catterfeld (39) das Finale, wurde am Ende aber nur Vierter. Bei "Promi Shopping Queen" hat er an der Seite von Strange nun vier Stunden Zeit, um mit einem Budget von 1.000 Euro zwei potenzielle Sieger-Looks zu shoppen.

Komiker Ingo Appelt shoppt ebenfalls in Berlin und wird von seiner Frau Sonia Guha-Thakurta unterstützt. Mit der Barchefin im "Quatsch Comedy Club" ist Appelt seit 2016 verheiratet. Sänger und Ex-Dschungelkönig Joey Heindle zieht hingegen in Dresden los. Er wird von Freundin Ramona Elsener (27) begleitet, die schon so manchen Wettkampf für sich entscheiden konnte. Die Eiskunstläuferin hatte von 2009 bis 2014 den Titel der Schweizerischen Landesmeisterin inne.

Die Vorgänger

Das erste Pärchen-Special von "Promi Shopping Queen" zeigte VOX im Jahr 2016. Damals traten die einstige "Bachelorette" Anna Hofbauer (31), Natascha Ochsenknecht (54), Willi Herren (44) sowie "mieten, kaufen, wohnen"-Makler Alexander Posth (41) mit ihren jeweiligen Partnern an. Am Ende konnten Ochsenknecht und Umut Kekilli (35) jubeln. Sie setzten das vorgegebene Motto "Fake oder echt? Kreiere ein Outfit um ein It-Piece aus Leder" am besten um.

Die neue Ausgabe von "Promi Shopping Queen - Das Pärchen-Special" zeigt VOX am 28. Juli ab 20:15 Uhr.