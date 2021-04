Die Sat.1-Reality-Show "Promis unter Palmen" wird nach dem Tod von Kandidat Willi Herren vorzeitig aus dem Programm genommen.

Sat.1 nimmt nach dem Tod von Kandidat Willi Herren (1975-2021) seine Reality-TV-Show "Promis unter Palmen" vorzeitig aus dem Programm. Das bestätigte der Sender auf Twitter. Aus Pietätsgründen werde man die verbleibenden Folgen nicht zeigen. "Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden", heißt es weiter. Zuvor hatte der Sender bereits getwittert: "Eine traurige Nachricht hat uns heute erreicht: Willi Herren ist gestorben. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden."

Willi Herrens Manager sowie die Kölner Polizei bestätigten am Dienstag (20. April) der "Bild"-Zeitung, dass der Partysänger und TV-Star in seiner Kölner Wohnung gestorben sei. In den aufgezeichneten Folgen von "Promis unter Palmen" war Herren seit dem Start der zweiten Staffel am 12. April zu sehen. Das Finale wäre am 31. Mai ausgestrahlt worden.