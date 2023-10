Viele Menschen waren in "Operation London Bridge" und "Operation Golden Orb" eingebunden. Charles und Camilla sagen jetzt Danke.

Ein besonderes Event hat am Donnerstagabend (19. Oktober) in London stattgefunden: König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) haben einen Empfang im Buckingham Palast veranstaltet, um sich zu bedanken. Geladen dazu waren Personen, die an der Planung und Durchführung der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und an Charles' Krönung beteiligt waren.

An der "Operation London Bridge" (Beerdigung der Queen) und der "Operation Golden Orb" (Krönung) arbeiteten Vertreter von Regierungsbehörden, der Kirche, der Polizei, der Medien und zivilen Institutionen mit. Viele von ihnen wurden nun vom Königspaar persönlich dafür geehrt.

Herzlicher Empfang von den Royals

Bei der Veranstaltung, bei der Prinzessin Anne (73) ebenfalls anwesend war, begrüßten Charles und Camilla auch Freiwillige, Musiker und Hilfspersonal, ebenso wie Personen, die hinter den Kulissen mitgewirkt haben, um die historischen royalen Anlässe zu planen und durchzuführen. Die Royals hießen laut "Daily Mail" alle Anwesenden mit herzlichen Dankesgesten willkommen.

Vom Palast hieß es dem Bericht zufolge über die Veranstaltung: "Der Empfang bietet Ihren Majestäten und anderen Mitgliedern der königlichen Familie die Gelegenheit, einigen der vielen externen Organisationen zu danken und ihre Arbeit und Bemühungen während dieser Events anzuerkennen."

Großereignisse auf der öffentlichen Bühne

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 trat ein zuvor sorgfältig ausgearbeiteter Plan namens "Operation London Bridge" in Kraft, der Details zu Totenwache bis hin zum großen Staatsbegräbnis mit zahlreichen Staatsoberhäuptern am 19. September vorsah. Acht Monate später, am 6. Mai dieses Jahres, wurden Charles und Camilla in einer religiösen Zeremonie mit dem Codenamen "Operation Golden Orb" gekrönt. 2.300 Gäste waren geladen. Dem Event in der Westminster Abbey folgte ein Wochenende voller Feierlichkeiten.