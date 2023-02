Eleganter Look für Besuch in Kaserne

Queen Consort Camilla Eleganter Look für Besuch in Kaserne

Königsgemahlin Camilla hat sich in einem roten Outfit gezeigt. Zuvor hatte schon Prinzessin Kate auf die auffällige Farbe gesetzt.

Queen Consort Camilla (75) hat sich in einem eleganten Outfit gezeigt, als sie sich mit Soldaten in Hampshire traf. Die Ehefrau von König Charles III. (74) besuchte die Armeeangehörigen in einer Kaserne und überreichte einigen von ihnen Auszeichnungen, wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet.

Dabei trug die Königsgemahlin, die Colonel der Grenadier Guards ist, ein elegantes rotes Mantelkleid mit Faltenrock und langen Ärmeln. Mit dabei hatte sie zudem ihre dunkle Chanel-Tasche. Zum Kleid kombinierte sie schwarze Stiefel sowie eine goldene Halskette und Perlenohrringe.

Auch Prinzessin Kate strahlt in Rot

Kurz vor Camilla hatte auch schon Prinzessin Kate (41) mit einem roten Outfit für Aufsehen gesorgt. Die 41-Jährige zeigte sich in einem roten Hosenanzug, als sie am Montag mit ihrem Ehemann Prinz William (40) in London auftrat. Anlass war der Start einer Kampagne, die sich auf die Bedeutung der frühen Kindheitsjahre konzentriert. Kate trug bei dem Event Rot von Kopf bis Fuß: Ihr Outfit bestand aus einem asymmetrischen Blazer von Alexander McQueen mit passender Hose. Dazu kombinierte sie geometrische Statement-Ohrringe von Chalk. Spitze rote Pumps und eine Clutch in der Farbe des Hosenanzugs rundeten ihren Look ab.