Zwischenfall beim Rückflug von Königsgemahlin Camilla von Indien nach England. Beim Anflug auf London beschädigte ein Vogel das Flugzeug.

Schrecksekunde für Queen Consort Camilla (75) auf ihrem Flug von Indien nach Großbritannien. Nach Informationen der "Daily Mail" wurde das Flugzeug, in dem sich die Königsgemahlin befand, von einem Vogel getroffen und schwer an der Nase beschädigt. Dem Bericht zufolge befand sich die Gemahlin von König Charles III. (73) auf einem British-Airways-Flug von Bangalore nach London-Heathrow als die Boeing 777-200ER im Landeanflug am Freitagmittag um kurz vor 13 Uhr Ortszeit mit einem Vogel zusammenstieß. An der Spitze der Flugzeug-Nase ist auf gezeigten Aufnahmen eine große Delle zu sehen.

Der Buckingham Palast hat sich bislang nicht zu dem Zwischenfall geäußert, die Königsgemahlin soll sich allerdings in dem Flugzeug nach einem zehntägigen Kuraufenthalt in Indien befunden haben. Es habe zu keiner Zeit die Gefahr eines Absturzes der Maschine bestanden. Ein Sprecher der Fluglinie sagte, dass das Passagierflugzeug sicher landen konnte und alle Kunden wie gewohnt aussteigen konnten. Das Flugzeug werde nun genauer untersucht, man gehe aber davon aus, dass es bald wieder in den normalen Betrieb eingegliedert werden kann.