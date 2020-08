war es ein ufo?

Ich war gestern gegen 4 Uhr morgens auf meiner terasse, erstmal musste ich sicher gehen dass ich nicht auf Drogen bin und was ich sehe sich wirklich da ist, nach der Feststellung wurde mir schwindelig. Ich habe erstmal nur mehrere kleine Lichter gesehen, wo ich die Taschenlampe in den Himmel gerichtet habe, habe ich gesehen wie sich ein vertikal bewegendes Objekt (weit weg) im Himmel bewegt, ich dachte es ist eine Art Raumgleiter aber nach meiner Recherche habe ich kein einziges Bild gesehen was ich dem was ich gestern in der Nacht gesehen habe ähnelt.Kann jemand meine Sorgen stillen?