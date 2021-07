"Coronation Street" läuft seit knapp 60 Jahren im britischen TV. Anlässlich des runden Geburtstages besuchte die Queen nun das Set der Soap.

Die britische Kult-Soap "Coronation Street", das Vorbild der deutschen "Lindenstraße" (1985-202, das Erste), feierte im vergangenen Dezember ihren 60. Geburtstag. Um das Jubiläum nachträglich gebührend zu würdigen, besuchte Queen Elizabeth II. (95) nun höchstpersönlich das Film-Set im Großraum Manchester.

Lob für Durchhaltevermögen trotz Corona

Wie unter anderem die BBC berichtet, schaute die 95-Jährige während ihrer rund 40-minütigen Tour durch die TV-Studios des Senders itv in Trafford unter anderem im bekannten "Rovers Return Pub" vorbei, einem Hauptschauplatz der Serie. Fotos zeigen sie beim Begrüßen von Crew-Mitgliedern und Darstellern. Außerdem sprach sie der gesamten Produktion ein Lob aus. Es sei "wirklich wunderbar", dass die Dreharbeiten trotz der Corona-Pandemie fortgeführt werden konnten, sagte die Monarchin.

Es war nicht das erste Mal, dass die Queen dem "Coronation Street"-Set einen Besuch abstattete. Bereits 1982 hatte sie sich persönlich einen Eindruck von der Arbeit der Soap-Produktion verschafft - damals noch in den Aufnahmestudios innerhalb der Stadt Manchester. 2013 war die komplette Produktion in den kleineren Vorort umgezogen.

Weiteres Jubiläum in der Stadt

Der eigentliche Grund für die Stippvisite der britischen Monarchin in Manchester war ein weiteres Jubiläum, der 600. Geburtstag der Collegiate Church of Manchester. Unter anderem traf die Queen in der Kathedrale der Stadt auf Gemeindegruppen und kam in den Genuss mehrerer Hits der legendären Rockband Queen ("Bohemian Rhapsody") - vorgetragen vom Lesben- und Schwulenchor der Industriestadt im Nordwesten Englands.