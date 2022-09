Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt am Montag an der Beerdigung von Queen Elizabeth II. in London teil

Rund 2.000 Gäste aus aller Welt werden der Beerdigung von Queen Elizabeth II. in London beiwohnen. Darunter sind auch einige Deutsche. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Staatsbegräbnis teilnehmen.

Zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. am Montag, 19. September in London sind rund 2.000 Gäste aus aller Welt geladen, darunter Staatschefs, Würdenträger und Royals. Auch einige Deutsche reisen zum großen Staatsbegräbnis in der britischen Hauptstadt an, um sich von der am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorbenen Monarchin zu verabschieden.

Aus der politischen Riege wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Begleitung seiner Ehefrau Elke Büdenbender vor Ort sein. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird der Queen die letzte Ehre erweisen. Ob auch Bundeskanzler Olaf Scholz nach London reisen wird, ist noch nicht bestätigt.

Beerdigung von Queen Elizabeth II.: deutscher Adel auf der Gästeliste

Neben den Royals aus der Niederlande, Japan, Schweden, Spanien, Dänemark und Belgien erhielten auch einige deutsche Adelsvertreter Einladungen zur Beerdigung in der Westminster Hall. Valerie Markgräfin von Baden und das Erbprinzenpaar Bernhard Prinz von Baden und Stephanie Prinzessin von Baden bestätigten laut "t-online.de" in einer Mitteilung ihre Teilnahme. Der 52-Jährige ist der Großneffe des 2021 verstorbenen Ehemanns der Queen, Prinz Philip. Auch bei dessen Beerdigung war er dabei.

Philipp Fürst zu Hohenlohe Langenburg wird ebenfalls gemeinsam mit seiner Ehefrau Saskia nach London reisen. Der neue König Charles III. ist sein Großonkel.

Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. Sie alle sind gekommen: Politiker und Royals aus aller Welt reisen an, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen 1 von 23 Zurück Weiter Zurück Weiter Herzogin Meghan erscheint mit großem schwarzem Hut. Mehr

Mit Heinrich Donatus Landgraf von Hessen wird ein weiterer deutscher Adeliger bei der Beerdigung dabei sein. Er ist ein Ururenkel von Queen Victoria und Großneffe der verstorbenen Queen Elizabeth II.

Viele Regierungschefs zu Gast in London

Über das Wochenende reisten bereits zahlreiche Staats- und Regierungschefs in die britische Hauptstadt. US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden landeten etwa am Samstagabend am Flughafen Stansted. Am Sonntagabend begrüßen König Charles III. und weitere Mitglieder der Royal Family rund 500 Staatsoberhäupter und Diplomaten zu einem Empfang im Buckingham Palast. Bilder des Empfangs sehen Sie hier.