Die Queen postet den zweiten Geburtstagsgruß binnen einer Woche. Nachdem Anfang der Woche Herzogin Meghan dran war, ist es nun eine Enkelin.

Vor knapp drei Wochen schritt Prinzessin Beatrice noch vor den Augen ihrer Großmutter zum Traualtar. Am Samstag (8. August) feiert die Tochter von Prinz Andrew (60) und Herzogin Sarah (60, "Finding Sarah: A Duchess's Journey to Find Herself") nun erneut einen besonderen Anlass: ihren 32. Geburtstag. Queen Elizabeth II. (94) gratulierte ihrer Enkelin auf überaus moderne Art und Weise - mit einem Post auf der Social-Media-Plattform Instagram.

"Ich wünsche Prinzessin Beatrice alles Liebe zum Geburtstag!", ist neben einem Schnappschuss der Monarchin und ihrer frisch verheirateten Enkelin zu lesen. Das Foto zeigt die beiden lächelnd während eines Gottesdienstes am Gründonnerstag dieses Jahres im Münster der englischen Stadt York. Der Account liefert zudem die Information mit, dass Beatrice das fünfte Enkelkind der Queen und ihres Mannes, Prinz Philip (99), ist.

Feiert Prinzessin Beatrice in Südfrankreich?

Die Glückwünsche ihrer Oma könnten Prinzessin Beatrice in den Flitterwochen erreicht haben. Nach ihrer Hochzeit mit Edoardo Mapelli Mozzi (36) am 17. Juli sollen die nunmehr 32-Jährige und ihr "Edo" mit dem Auto in Südfrankreich unterwegs sein. Das berichtete die britische "Daily Mail" Ende Juli unter Berufung auf einen Touristen, der die beiden in einem "kleinen Auto, das bis unters Dach mit Dingen vollgestopft war", gesichtet haben will.

Vor wenigen Tagen, am 4. August, hatte die britische Königin bereits Herzogin Meghan, der Ehefrau ihres Enkels Prinz Harry (35), öffentlich zum 39. Geburtstag gratuliert.