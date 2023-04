Zum Geburtstag der verstorbenen Queen erinnert ihre Familie in den sozialen Medien an sie. Kate und William zeigen ein unbekanntes Foto.

Am heutigen Freitag (21. April) wäre die im September 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) 97 Jahre alt geworden. Zum Geburtstag der Monarchin schwelgen ihre Familienmitglieder in den sozialen Medien in Erinnerungen an sie. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) teilten auf ihrem Instagram-Account nun ein besonders rührendes Foto der Queen.

Umgeben von Enkeln und Urenkeln

Auf dem noch nie gesehenen Schnappschuss, laut Bildunterschrift im vergangenen Sommer auf Schloss Balmoral von Prinzessin Kate fotografiert, sitzt Queen Elizabeth II. von zehn ihrer Enkel- und Urenkelkinder umgeben auf einem hellgrünen Sofa.

Rechts von ihr ist Savannah Phillips (12), Tochter von Prinzessin Annes (72) Sohn Peter (45) und älteste Urenkeltochter der Queen, zu sehen. Links sitzen die drei Kinder von Annes Tochter Zara Tindall (41): die neunjährige Mia mit ihrem jüngeren Bruder Lucas (2) auf dem Schoß, direkt dahinter die vierjährige Lena.

Hinter dem Sofa stehen William und Kates Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) mit Isla Phillips (11) in einer Reihe. Ganz hinten stehen zudem die zwei jüngsten Enkel der Queen: Prinz Edwards (59) Kinder Lady Louise Windsor (19) und James, Graf von Wessex (15).

Lili und Archie fehlen auf neuem Queen-Foto

Insgesamt hatte Queen Elizabeth II. acht Enkelkinder, zu denen unter anderem Prinz Harry (38) und Prinz William gehören. Hinzu kommen zwölf Urenkelkinder, von denen auf dem neuen Foto vier fehlen: Harrys Kinder Archie (3) und Lili (1) sowie die Prinzessin Beatrices (34) Tochter Sienna (1) und Prinzessin Eugenies (33) Sohn August (2).