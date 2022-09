Königin empfängt Liz Truss in Schottland

Queen Elizabeth II. Königin empfängt Liz Truss in Schottland

Schloss Balmoral anstatt Buckingham Palast: Queen Elizabeth II. hat Liz Truss in ungewohnter Umgebung zur Premierministerin ernannt.

Queen Elizabeth II. (96) hat Liz Truss (47) empfangen und zur neuen britischen Premierministerin ernannt. Ein Novum in der 70-jährigen Regentschaft der Königin: Erstmals fand die Ernennung nicht im Buckingham Palast in London statt. Stattdessen reiste die am Vortag zur Nachfolgerin von Boris Johnson (58) gewählte Politikerin nach Schottland. Dort befindet sich Schloss Balmoral, die Sommerresidenz der Queen.

Als Grund für den Wechsel der Location nannte die BBC die eingeschränkte Mobilität der betagten Königin. Um Planungssicherheit für den neuen Regierungschef zu schaffen, wurde schon vor der Wahl Balmoral als Schauplatz der Audienz festgelegt. Die bisherige Außenministerin Liz Truss hatte sich am Montag gegen Ex-Finanzminister Rishi Sunak (42) durchgesetzt. Sie ist die 15. Person, die von Queen Elizabeth II. zum Premier ernannt wurde.

Begrüßung mit Gehstock und breitem Lächeln

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, hat Liz Truss mit ihrem Gatten Hugh O'Leary (*1974) bei der Queen vorgesprochen. Bilder zeigen die Königin mit strahlendem Lächeln bei der Begrüßung. Sie stützt sich dabei auf einem Spazierstock auf. "Die Königin empfing heute die ehrenwerte Elizabeth Truss MP in Audienz und bat sie, eine neue Regierung zu bilden" heißt es in einem Statement des Königshauses. "Frau Truss nahm das Angebot Ihrer Majestät an und küsste ihr bei ihrer Ernennung zur Premierministerin und zum Ersten Lord des Finanzministeriums die Hände."

Vor der Ernennung von Liz Truss hatte Queen Elizabeth II. traditionsgemäß den scheidenden Premier Boris Johnson (58) empfangen und von seinen Aufgaben entbunden.