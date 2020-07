Queen Elizabeth II. (94) hat am Freitagnachmittag ein neues Porträt vorgestellt bekommen. Zum allerersten Mal wurde ein Gemälde von ihr in einer feierlichen Zeremonie online enthüllt. Das Oberhaupt des Vereinigten Königreichs verfolgte die Aktion an seinem Computer. Später veröffentlichte der Palast das Bild samt Schnappschüssen des Video-Calls bei Instagram.

"Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit hatte, es zu sehen", sagte die Queen nach der Enthüllung. "Ich hoffe, dass ich es eines Tages im wirklichen Leben zu Gesicht bekomme." Das Bild zeigt die Monarchin auf einem verzierten Stuhl sitzend in einem türkisfarbenen Kleid.

Das sagt die Künstlerin zu ihrem Werk

Das Gemälde wurde von der Künstlerin Miriam Escofet (53) angefertigt und soll die Erfolge der Monarchin auf den Gebieten der Außenpolitik und der internationalen Diplomatie während ihrer bisherigen Amtszeit würdigen. "Es war eine große Ehre, ein Porträt Ihrer Majestät zu malen und gemeinsam mit der Königin das Bild virtuell zu enthüllen", sagte Escofet zu ihrem Werk.

Sie wollte, dass Queen Elizabeths II. "Menschlichkeit, Ausstrahlung und Wärme" eingefangen wird, was in den gemeinsamen Sitzungen zum Ausdruck gekommen sei. Der zuständige Staatssekretär lobte zudem die Königin als "unsere beste Diplomatin". Das Porträt sei eine Hommage an ihr lebenslanges Wirken.