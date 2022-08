Lady Myra Butter ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Sie war eine enge Vertraute von Queen Elizabeth II.

Queen Elizabeth II. (96) trauert um eine Freundin aus Kindheitstagen. Lady Myra Butter (1925-2022) ist bereits in der vergangenen Woche im Alter von 97 Jahren gestorben, wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet. Demnach hieß es in der Todesanzeige, dass Butter "friedlich" in London verstorben sei. Sie war eine Nachfahrin von Zar Nikolaus I. von Russland (1796-1855).

Schon als Kinder zusammen gespielt

Lady Myra Butter war laut "Daily Mail" ihr ganzes Leben lang eine enge Freundin der Königin. Sie soll demnach eins von mehreren Kindern gewesen sein, die der Buckingham Palast angeworben hat, um mit Elizabeth als Kind zu spielen. Dazu gehörten etwa gemeinsames Schwimmen und Aktivitäten bei der Organisation Girl Guides, der britischen Pfadfinderorganisation für Frauen und Mädchen. Butter soll über die Queen gesagt haben, dass sie "schon ihr ganzes Leben lang" einen "sehr guten Sinn für Humor" habe.

Lady Myra Butter gehörte nicht nur zum inneren Kreis der Königin, sie war auch gut mit Prinz Philip (1921-2021), dem verstorbenen Ehemann der Queen, befreundet.