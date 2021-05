Auf dem royalen Anwesen rund um Schloss Windsor gab es erneut eine Sicherheitspanne. Personen konnten ungehindert über einen Zaun steigen.

Zwei Personen haben vergangenen Sonntag offenbar unerlaubt das royale Anwesen in Windsor betreten - nur wenige Tage nach einem ähnlichen Vorfall, wie "The Sun" berichtet. Die Verdächtigen - ein 31-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau - sind demnach angeblich über einen Zaun vor der Royal Lodge geklettert - in der Nähe des Bereichs, in dem Queen Elizabeth II. (95) mit ihren Hunden spazieren geht oder ausreitet, so die Zeitung. Die Royal Lodge ist der Wohnsitz von Prinz Andrew (61).

Die Queen war zum Zeitpunkt des Einbruchs dem Blatt zufolge nicht auf dem Gelände von Schloss Windsor, ihr Sohn Andrew allerdings schon. Das Paar sei festgenommen und gegen Kaution wieder freigelassen worden, schreibt "The Sun" weiter. Wenige Tage bevor die Eindringlinge entdeckt wurden, soll es bereits eine weitere Sicherheitspanne in Windsor gegeben haben. Eine 44-jährige Frau, die angeblich behauptete, Andrews Verlobte zu sein, soll sich 20 Minuten auf dem Gelände aufgehalten haben, bevor sie festgenommen wurde.

"Es ist unverzeihlich"

Konsequenzen nach dem zweiten Vorfall sind laut "The Sun" nicht ausgeschlossen: "Das ist ein erstaunlicher Fehler. Nach dem ersten Eindringling waren alle in höchster Alarmbereitschaft, jetzt passiert dies. Köpfe könnten rollen. Es ist unverzeihlich", sagte ein Insider der britischen Boulevardzeitung. "Das Paar ist ewig herumgelaufen, bevor jemand die beiden entdeckte und die Polizei gerufen wurde. Andrew war zu der Zeit zu Hause. Man muss sich fragen, was um alles in der Welt dort oben los ist."

Die Queen lebt seit Beginn der Coronavirus-Pandemie fast ausschließlich auf Schloss Windsor. Am 17. April fand dort die Beerdigung ihres Ehemanns, Prinz Philip (1921-2021), statt.