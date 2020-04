Der 94. Geburtstag von Queen Elizabeth II. steht kurz bevor. In großer Runde und mit viel Tamtam wird am 21. April allerdings nicht gefeiert. Sogar auf die Kanonenschüsse, die sonst zu Ehren der königlichen Familie an Geburtstagen oder Jubiläen abgefeuert werden, wird verzichtet. Wie eine namentlich nicht genannte Quelle der britischen "Daily Mail" verraten habe, halte die britische Monarchin einen solchen Festakt in Zeiten der Corona-Krise für "unangebracht". Es ist das erste Mal in der Geschichte ihrer 68-jährigen Regentschaft, dass es keine Salutschüsse zum Geburtstag geben wird.

Prinz William ist besorgt

Wie Queen Elizabeth II. ihren 94. Geburtstag verbringen wird, ist nicht bekannt. Zurzeit befindet sie sich mit ihrem Ehemann, Prinz Philip (98), auf Schloss Windsor. Ihrem Enkel, Prinz William (37), samt Gattin Herzogin Kate (38) geht die Situation nah. In einem "BBC"-Interview sagte er am Freitag, dass er sehr viel über seine Großeltern nachdenke, nicht zuletzt aufgrund ihres hohen Alters. Er fügte aber auch hinzu, dass sie alles tun würden, "was wir können, um sicherzustellen, dass sie isoliert und davor [vor dem Virus, Anm. d. Red.] geschützt sind".

Die Militärparade Trooping the Colour, die in der Regel am zweiten Juni-Samstag eines jeden Jahres zu Ehren des britischen Monarchen abgehalten wird, findet 2020 ebenfalls nicht statt.