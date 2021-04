Nach dem Tod von Prinz Philip soll Queen Elizabeth II. in Zukunft nicht alleine an öffentlichen Terminen teilnehmen.

Es wird erwartet, dass Queen Elizabeth II. (94) nach dem Tod ihres Ehemannes Prinz Philip (1921-2021) und einer Trauerperiode auch in Zukunft öffentliche Termine wahrnehmen wird. Diese soll die Königin jedoch nicht alleine bewältigen müssen. Nicht näher genannte Quellen sollen der britischen Boulevardzeitung "Daily Mail" verraten haben, dass ihr dabei künftig im Regelfall ein Senior Royal Beistand leisten soll.

Charles, William und Kate

Wenn es möglich ist, werde die Queen dann entweder von Prinz Charles (72), Herzogin Camilla (73), Prinz William (38), Herzogin Kate (39), Prinz Edward (57), Sophie von Wessex (56) oder Prinzessin Anne (70) begleitet. Philip sei "unersetzlich", die Hingabe von Queen Elizabeth II. im Bezug auf ihre Pflichten sei jedoch unvermindert groß, erklärte ein Insider demnach. Im Königshaus habe man jedoch schon "seit langem ein Auge darauf, sicherzustellen, dass sie in Zukunft mehr unterstützt wird".

Einen offiziellen Kommentar des Palastes gibt es dazu allerdings nicht. Prinz Philip war am 09. April im Alter von 99 Jahren verstorben. Die Beerdigung soll am 17. April stattfinden, wie von offizieller Seite angekündigt wurde. Vor der Trauerfeier am Samstag soll es eine landesweite Schweigeminute geben.