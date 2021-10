Die Queen hat einen Gottesdienst in der Westminster Abbey besucht. Dabei erschien sie mit Gehstock und in Begleitung ihrer Tochter.

Queen Elizabeth II. (95) hat am Dienstag (12. Oktober) an einem Thanksgiving-Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey teilgenommen. Die britische Monarchin behalf sich dabei mit einem Gehstock, mit dem sie aus dem Auto stieg und ihren Platz in der Kirche einnahm. Zu dem Termin begleitet wurde sie von ihrer Tochter, Prinzessin Anne (71). Beide trugen farbenfrohe Outfits: Während die Queen über ein gemustertes Kleid ein royalblaues Ensemble aus Mantel und Hut trug, kam ihre Tochter in einem lilafarbenen Mantel und passendem Hut.

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, soll die Queen zuletzt 2003 und 2004 mit Gehstock gesichtet worden sein. Damals hatte die 95-Jährige aufgrund einer Knie-Operation einen medizinischen Grund dafür. Dieses Mal soll sie die Gehhilfe nur als Erleichterung genutzt haben, der Eingang der Westminster Abbey hat Treppen und unebene Pflastersteine.

Vor wenigen Tagen hatte die Queen bereits einen öffentlichen Termin in London wahrgenommen. Sie gab, in Begleitung ihres jüngsten Sohn Prinz Edward (57), den Startschuss für die Commonwealth Games 2022 in Birmingham. Die Queen übergab traditionell auf dem Vorplatz des Buckingham Palasts in London den Stab für die internationale Staffel. Er wird auf die Reise durch alle teilnehmenden Nationen des Sportereignisses geschickt.