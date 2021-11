Wenige Tage nach ihrem nächtlichen Krankenhausaufenthalt wurde Queen Elizabeth II. bereits wieder am Steuer ihres Jaguars abgelichtet.

Nachdem Queen Elizabeth II. (95) Mitte Oktober über Nacht in einem Krankenhaus bleiben musste, sorgten sich viele Royal-Fans um die Monarchin. Auf Anraten ihrer Ärzte soll sie sich für zwei Wochen ausruhen, wie Sprecher des Buckingham-Palasts vergangenen Freitag (29. Oktober) mitteilten. Zahlreiche Fotos, die "Daily Mail" vorliegen, zeigen die 95-Jährige, wie sie jüngst am Steuer ihres grünen Jaguars sitzt. Die Bilder sollen am Wochenende nahe Schloss Windsor entstanden sein. Augenscheinlich unternahm die Monarchin eine kleine Spritztour.

Queen verpasst Termin in Glasgow

Ihren Auftritt bei der COP26-Klimakonferenz in Glasgow (31. Oktober bis 12. November) musste die Queen absagen. Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (74) vertreten sie dort. Am 14. November möchte sie jedoch am Gottesdienst beim Kenotaph-Kriegsdenkmal in Westminster teilnehmen. Der Gottesdienst findet im Rahmen des Remembrance Sunday statt.

Das aktuellste Update zum Gesundheitszustand der Queen gab unlängst Premierminister Boris Johnson (57). "Ich habe wie jede Woche als Teil meines Jobs mit Ihrer Majestät gesprochen und sie ist in sehr guter Form", sagte der Regierungschef dem Sender ITV am Rande des G20-Gipfels am vergangenen Wochenende.