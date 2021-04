Ohne ihren Prinz Philip und auch ohne jegliche Feierlichkeiten wird die Queen ihren 95. Geburtstag verbringen, wie der Palast nun mitteilte.

Am 21. April wird die Queen 95 Jahre alt. Es ist ihr erster Geburtstag seit über sieben Jahrzehnten ohne Prinzgemahl Philip (1921-2021), den sie erst vier Tage zuvor zu Grabe tragen musste. Dementsprechend verständlich ist es, dass Elizabeth II. ihren Ehrentag in tiefer Trauer verbringt und keine Feierlichkeiten geplant sind, wie der Palast nun über die sozialen Netzwerke mitgeteilt hat.

In dem knappen Statement heißt es: "Heute ist der 95. Geburtstag der Königin. Ihre königliche Hoheit wurde am 21. April 1926 in der Bruton-Straße 17 in London als das erste Kind des Herzogs und der Herzogin von York geboren. Dieses Jahr verbleibt die Königin während einer Zeit royaler Trauer nach dem Tod des Herzogs von Edinburgh auf Schloss Windsor."

Prinz Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren verstorben. Seine Beerdigung, die aufgrund der Corona-Pandemie im kleinen Kreise blieb, fand am 17. April statt. Allein aufgrund der aktuell in Großbritannien geltenden Bestimmungen wäre eine größere Feier zu Ehren der Queen ohnehin nicht möglich gewesen. Kurz zuvor vermeldeten britische Medien zudem, dass Prinz Harry (36) bereits einen Tag vor dem Geburtstag seiner Großmutter wieder in seiner neuen US-Heimat angekommen sei, nachdem er am Wochenende Teil der Trauergäste auf Prinz Philips Beerdigung war.