Wird Prinz Charles nächstes Jahr König? Robert Jobson, Biograf der Royals, glaubt jedenfalls, dass die Queen 2021 freiwillig abdanken wird.

Seit fast 70 Jahren sitzt Queen Elizabeth II. (94) auf dem britischen Thron. Doch das soll sich im kommenden Jahr ändern. Die Monarchin soll die Krone an ihren Sohn Prinz Charles (70) abgeben. Davon ist zumindest Robert Jobson (64), Autor der Biografie "Diana: Closely Guarded Secret" und vieler weiterer Bücher über die britische Königsfamilie, überzeugt. In der Talkshow "The Royal Beat" sagte er: "Ich glaube immer noch fest daran, dass die Queen zurücktritt, wenn sie 95 wird." Die Monarchin feiert am 21. April 2021 ihren 95. Geburtstag.

Prinz Charles wartet seit Jahren

Jobsons Gesprächspartner, der Royal-Reporter Jack Royston, glaubt zwar nicht, dass die Queen den Rücktritt will, doch sie komme an einen Punkt, an dem sie alles an Charles übergeben habe. "Wie sieht man seinem Sohn dann in die Augen und sagt ihm, dass er nicht König werde?", so Royston in der Talkshow.

Queen Elizabeth II. wurde 1953 zur Königin gekrönt, nachdem ihr Vater König George VI. (1895-1952) im Alter von 56 Jahren starb. Prinz Charles ist mittlerweile 70 Jahre alt und wartet so lange wie kein anderer Thronfolger zuvor darauf, König zu werden. Viele Briten wünschen sich jedoch, dass er direkt an seinen Sohn Prinz William (38) übergibt.