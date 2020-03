Queen Elisabeth II. wird Ende April ihren 94. Geburtstag feiern. Doch in diesem Jahr wird voraussichtlich alles etwas anders ablaufen, als gewohnt. Um die Regentin vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, wird sie bereits am Donnerstag nach Schloss Windsor umziehen, wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet. Normalerweise würde die 93-Jährige sich erst in einer Woche in die "Osterferien" dorthin begeben.

Muss die Queen ihre Geburtstagsparade absagen?

Damit die Ansteckungsgefahr möglichst gering gehalten werden kann, wird offenbar auch das Schlosspersonal auf das Minimum beschränkt. Wie der Palast in einem Statement mitteilte, werden außerdem sämtliche größere Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen für Mitglieder der Königsfamilie angestanden hätten, verschoben. Ob die alljährliche Geburtstagsparade Trooping the Colour wie geplant im Juni stattfinden kann, sei derzeit unklar, heißt es in der "Daily Mail"; ebenso steht infrage, ob die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai aufrecht erhalten werden.

Mit fast 94 Jahren gehört die Queen zur Risikogruppe für die Virus-Erkrankung. Noch vor kurzem hatte Ihre Majestät jedoch verkündet, ihren Amtspflichten weiter nachkommen zu wollen, "bis es ernst zunehmenden Rat in anderer Richtung gibt".