Der Buckingham Palast hat Joe Biden zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. eingeladen. Allerdings soll der US-Präsident ohne Delegation anreisen. Das Königshaus habe eine "spezielle Einladung nur für den Präsidenten und die First Lady" ausgesprochen, berichtet CNN unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Weißen Hauses.

Das Weiße Haus hatte am Sonntag bekannt gegeben, dass Biden die Einladung offiziell angenommen habe und von First Lady Jill Biden begleitet werde. Das Staatsbegräbnis für die am 8. September verstorbene Königin findet am 19. September in der Londoner Westminster Abbey statt.

Bei früheren Staatsbegräbnissen, wie das für den ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela, war es dem amtierenden US-Präsidenten dem Bericht zufolge möglich, eine Delegation von Beamten mitzubringen.

Joe Biden blickt auf Begegnungen mit Queen Elizabeth II. zurück

In einer Erklärung von Joe Biden nach der Nachricht über den Tod der Queen hieß es: "Ihre Majestät Königin Elizabeth II. war mehr als eine Monarchin. Sie hat eine Ära geprägt."

Zudem blickte der US-Präsident gemeinsam mit seiner Ehefrau auf gemeinsame Begegnungen zurück: "Wir trafen die Queen zum ersten Mal 1982, als wir als Teil einer Senatsdelegation nach Großbritannien reisten. Und wir fühlten uns geehrt, dass sie uns im Juni 2021 während unserer ersten Auslandsreise als Präsident und First Lady ihre Gastfreundschaft gewährte, wo sie uns mit ihrem Witz bezauberte, uns mit ihrer Freundlichkeit bewegte und großzügig ihre Weisheit mit uns teilte." Ihr Vermächtnis werde "in den Seiten der britischen Geschichte und in der Geschichte unserer Welt eine große Rolle spielen".