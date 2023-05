Der Videoclip von Queen Elizabeth II. und dem Paddington Bär aus dem vergangenen Jahr wurde bei den BAFTA TV Awards ausgezeichnet.

Das unterhaltsame Video mit der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) und dem ikonischen Paddington Bär für das Thronjubiläum im vergangenen Jahr hat eine besondere Auszeichnung erhalten. Der Clip mit dem Titel "Paddington Meets The Queen" (zu Deutsch: "Paddington trifft die Königin") wurde am Sonntagabend bei den BAFTA TV Awards als "Denkwürdigster Fernsehmoment" bedacht.

In ihrer Dankesrede erinnerten die Produzenten des BBC-Clips an die verstorbene Monarchin: "Der Mensch, der diesen Preis am meisten verdient, ist nicht mehr bei uns. Wir können ihn nur an ihrer Stelle annehmen und sagen: 'Danke Ma'am, für alles!'" Bei der Verkündung sah man zudem einen applaudierenden Paddington Bären im Publikum sitzen.

Das Video ging damals viral

Der Clip, der Anfang Juni 2022 anlässlich des großgefeierten Platinjubiläums der Queen veröffentlicht wurde, ging innerhalb kürzester Zeit viral. Darin zu sehen sind der süße Bär und die Monarchin bei einem Teetreffen im Palast, bei dem Paddington direkt aus der Kanne anstatt aus der Tasse trinkt. "Vielleicht möchten Sie ein Marmeladen-Sandwich", bietet Paddington anschließend an und zieht eines aus seinem Hut. "Ich habe immer eines für Notfälle." Die Königin antwortet: "Ich auch. Ich bewahre meins hier auf, für später" - und zieht ein Sandwich aus ihrer berühmten Handtasche. "Frohes Jubiläum, Ma'am", sagt Paddington am Ende. "Und danke... für alles." Worauf die Queen erwidert: "Das ist sehr freundlich."

Weniger als 24 Stunden nach der Veröffentlichung hatten mehr als 1,7 Millionen Nutzerinnen und Nutzer bereits reingeklickt. Die Queen verstarb nur ein paar Monate später am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren.