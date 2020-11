Queen Elizabeth und Prinz Philip freuen sich sehr über das Geschenk von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zum Hochzeitstag.

Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99) feiern ihren 73. Hochzeitstag. Auf einem Foto, das der Palast zu diesem Anlass auf Instagram veröffentlichte, ist zu sehen, wie die beiden nebeneinander auf einer Couch im "Eichenzimmer von Schloss Windsor" sitzen und sich über das Geschenk ihrer Urenkel, Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) freuen. Die Kinder von Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) hatten den beiden einen "Glückwunschkarte selbst gebastelt". Viele weitere, bereits geöffnete Grußkarten liegen vor den Jubilaren auf dem Couchtisch.

Ein weiteres bezauberndes Detail ist auf dem Foto ebenfalls zu erkennen: Die britische Königin verzierte ihr hellblaues Wollkreppkleid von Stewart Parvin mit ihrer Chrysanthemenbrosche. Erstmals fotografiert wurde sie, damals noch Prinzessin, mit dem aus Saphiren und Diamanten gefertigten, in Platin gefassten Schmuckstück, als sie während ihrer Flitterwochen durch die Gärten von Broadlands in Hampshire schlenderte. Wie "Daily Mail" weiter meldet, trug sie die Brosche auch auf offiziellen Bildern, die anlässlich des 60. Hochzeitstages des Paares im Jahr 2007 aufgenommen wurden.

Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip von Griechenland und Dänemark gaben ihre Verlobung am 9. Juli 1947 bekannt. Hochzeit gefeiert wurde am 20. November 1947 in der Westminster Abbey in London. Als ihr Vater, König George VI. (1895-1952), am 6. Februar 1952 starb, wurde sie zur Königin. Wegen der Corona-Beschränkungen lebt das royale Paar zurückgezogen auf dem Schloss westlich von London.