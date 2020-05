Queen-Gitarist Brian May hat sich bei der Gartenarbeit an seinem Allerwertesten verletzt. Das erklärte er in einem via Instagram veröffentlichten Video. Darin ist zu sehen wie der 72-Jährige im Rollstuhl herumgeschoben wird. "In einem Moment überschwänglicher Gartenarbeit habe ich es geschafft, mir den Gluteus Maximus in Stücke zu reißen", erklärt der betagte Musiker. Der Vorfall hätte sich bereits vor "ein paar Tagen" ereignet.

Brian May im Krankenhaus behandelt

May wurde nach dem Unfall im Krankenhaus untersucht und behandelt. Es habe sich gezeigt, dass er "einen gründlichen Job gemacht" habe. Die Folge: "Ich werde eine Weile nicht laufen können", schreibt der 72-Jährige. Aber auch schlafen "ohne viel Hilfe" sei im Moment eine Herausforderung für ihn. "Weil die Schmerzen unerbittlich sind", so May, der sich nun in "heilender Stille" zu Hause erholen wolle.