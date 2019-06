Die neue ProSieben-Show "Queen of Drags", die sich wohl die erfolgreiche Netflix-Serie "RuPaul's Drag Race" zum Vorbild genommen hat, bekommt einen Tag nach ihrer Ankündigung viel Gegenwind: In der queeren Szene ist man alles andere als begeistert von Heidi Klum (46) als Moderatorin einer Show über Dragqueens. "Heidi Klum hat von Drag, der dazugehörigen Historie, der Lebenseinstellung, der Identität, der Drag-Kultur, der Szene und der gesamten Branche absolut keine Ahnung", heißt es in einer auf change.org gestarteten Petition, mit der verhindert werden soll, dass Klum das Format als Moderatorin und Jurorin leitet.

Die Berliner Dragstars Margot Schlönzke und Ryan Stecken, die die Petition gestartet haben, erklären: "Wir sehen es als problematisch an, wenn zwar endlich mal im deutschen Fernsehen ein queeres Format produziert wird, aber schon die Frontfigur alles andere als queer ist und durch ein heteronormatives weibliches cis-Gesicht der aktuellen deutschen TV-Welt ersetzt wird."

In der Sendung sollen zehn Dragqueens in einer Luxus-Villa zusammenwohnen und sich den Aufgaben der Jury stellen - was sehr an "GNTM" erinnert. Die Initiatoren der Petition befürchten den "Ausverkauf der Drag-Community an ein heteronormatives Publikum zu dessen bloßer Belustigung." Dass das Topmodel damit Geld verdienen würde "geht unserer Ansicht nach über eine 'kulturelle Aneignung' hinaus, wir sehen dies als kulturellen Missbrauch!" Damit sind sie offensichtlich nicht alleine: Bis Donnerstagnachmittag haben bereits 1000 Leute unterschrieben.

Es gäbe genug Auswahl

Die Petition beklagt auch, dass ProSieben eine große Auswahl an queeren oder queer-nahen Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum gehabt hätte. Als Beispiele nennen sie Guido Maria Kretschmar (54, "Shopping Queen"), Ralph Morgenstern (62, "I Love You, Baby"), Star-Visagist René Koch (73), Travestiekünstlerin Lilo Wanders (63), Komikerin Hella von Sinnen (60, "Genial daneben"), Entertainerin Gayle Tufts (59), Reality-Star Desirée Nick (62), Designer Harald Glööckler (54) oder Schauspieler Georg Preuße (68, "Mary & Gordy: Spaß an der Verwandlung") an.

In der Show sitzen neben Heidi Klum auch noch Bill Kaulitz (29, "I'm Not Ok") und Conchita Wurst (30, "Rise Like A Phoenix"). Letztere hatte in der Pressemitteilung angekündigt, sich darüber zu freuen, die "gesamte Palette" der Szene zeigen zu dürfen: "Drag ist eine sehr vielfältige Ausdrucksform und die Künstler dahinter haben Tiefgang und viel mehr zu bieten, als nur schillernde Kleidung, Perücken und Make-up." Für die Kritiker ist das mit Heidi Klum als Aushängeschild offenbar nicht möglich.