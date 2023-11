Die US-Amerikanerin Rachel Zegler hat keine Angst vor Streit – auf der Leinwand wie in Interviews. Jetzt ist sie in einem Prequel der erfolgreichen "Hunger Games"-Trilogie zu sehen. Juliane Liebert

Schneewittchen hat keinen Bock mehr auf ihren Prinzen, die Liebe ist tot, alle Märchen sind ausgeträumt, und Rachel Zegler ist persönlich schuld daran. Das könnte glauben, wer an das glaubt, was man so lesen und hören kann über sie. Seit einiger Zeit ist die Schauspielerin, die gerade für Disney die Neuauflage von "Schneewittchen" dreht, heftig umstritten. Sitzt man dann vor ihr – sie ist 22 Jahre alt, maximal 1,60 Meter groß, braunes Haar, große Augen, trägt einen bestimmt teuren Blazer und lächelt viel –, verpuffen alle diese Annahmen.