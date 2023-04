Mit "Rate my Date" kommt eine neue Datingshow ins TV, Ralf Schmitz präsentiert die Sendung. Das erwartet die Zuschauer...

Eine neue Datingshow mit Ralf Schmitz (48) läuft ab Montag, 24. April, in Sat.1 (20:15 Uhr, auch auf Joyn). Wie der Sender nun weiter bekannt gab, heißt die Sendung "Rate my Date". Dabei geht es der Mitteilung zufolge um einen Single, zehn potenzielle Partnerinnen und zehn Reisekoffer.

Familie und Freunde reden mit

Single Alex (27, Mannheim) entscheidet dem Sender zufolge in "Rate my Date" in mehreren Auswahlrunden, welche der zehn Kandidatinnen sein Herzblatt sein soll. Wo dann das Date stattfindet - bei einem Traumurlaub auf den Seychellen, einem Wellness-Ausflug in Tirol oder einem Stieleis an der Tanke - bestimmen allerdings seine Familie und Freunde.

Die Aufgabe der Angehörigen in der Show ist es, einzuschätzen, welche Date-Anwärterin am besten zu Alex passt und zehn Reisekoffer entsprechend auf die zehn Kandidatinnen zu verteilen. Jeder Koffer steht für ein Reiseziel für das Date - im Wert von 1 bis 25.000 Euro. Nach jeder Runde wählt der ahnungslose Single Alex eine Kandidatin aus, die die Show verlassen muss - mit ihrem Koffer und der zugehörigen Reiseoption. Am Ende geht es darum, wer das Herz von Alex gewinnt und wohin dann die Date-Reise geht.

Ralf Schmitz erklärt zu seiner neuen Show: "Das Besondere an 'Rate my Date' ist, dass die Liebe immer gewinnt. Der Single wählt in jedem Fall sein tollstes Date. Aber nur, wenn Mama der gleichen Meinung ist, klappt es auch mit der gemeinsamen Traumreise."