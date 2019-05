Sylvester Stallone (72) meldet sich als Rambo zurück: In einem actiongeladenen neuen Trailer gibt es nun einen Vorgeschmack auf den mit Spannung erwarteten fünften Teil des erfolgreichen Franchises. "Rambo: Last Blood" läuft am 19. September in den deutschen Kinos an. In dem Streifen von Adrian Grunberg startet John Rambo in Mexiko eine Rettungsmission für die Tochter einer Freundin. Schon bald steht er dort einem der mächtigsten und skrupellosesten Drogenkartelle gegenüber, heißt es vorab über die Handlung des Films.

Im Trailer ist zu Beginn die Stimme von Rambo zu hören: "Ich habe Leute, die ich liebte, sterben sehen. Einige schnell mit einer Kugel. Bei einigen blieb nicht genug übrig, um sie zu beerdigen." Der Clip zeigt zunächst Idylle pur. Rambo sitzt auf einem Schaukelstuhl und geht in der Abenddämmerung auf einen Grabstein zu. In seinem Haus hortet er aber offenbar eine Menge Waffen. "In all den Jahren habe ich meine Geheimnisse bewahrt", ist der jetzige Ranch-Arbeiter zu hören. Als er ein Messer schärft, heißt es weiter: "Aber es ist an der Zeit, mich meiner Vergangenheit zu stellen."

"Ich will, dass sie wissen, dass der Tod kommt"

Rambo lässt sein friedliches Cowboy-Dasein schließlich hinter sich, als er nach Mexiko kommt. Eine Gruppe bewaffneter Männer steht um ihn herum, Kampfszenen folgen. Später ist zu sehen, wie einige Autos offenbar auf dem Weg zu Rambos Haus sind. Der bereitet sich unterdessen auf die Ankunft seiner Feinde vor. Explosionen begrüßen seine Verfolger auf der Ranch, viel blutige Action folgt. "Ich will, dass sie wissen, dass der Tod kommt. Und es gibt nichts, das sie tun können, um es zu stoppen." Am Ende des Trailers zieht er sein Messer aus seinem Gürtel, und rammt es mit beiden Händen nach unten - vermutlich, um einen seiner Feinde zu töten.