Rammstein ("Sehnsucht") wollen offenbar 2019 auf große Stadion-Tournee gehen. Für die Ankündigung der Termine hat sich die Band aber etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Unter dem Hashtag #gebtfeinacht wurde eine Viralkampagne gestartet, bei der die Fans Hinweise auf die jeweiligen Spielorte posten sollen, die sie in ihrer Stadt entdeckt haben.

Der Veranstalter MTC hatte die Aktion mit einem Instagram-Post gestern Abend angeteasert. Das Bild zeigt ein Gebäude am Alexanderplatz in Berlin, auf das ein Rammstein-Logo projiziert ist. Darunter ist offenbar das Berliner Olympiastadion oder die Alte Försterei zu sehen. Auch die Band selbst postete das gleiche Bild, allerdings aus einer anderen Perspektive, heute auf ihrem offiziellen Instagram-Account.

Neben den noch relativ geheimnisvollen Projektionen wurden in anderen Städten aber auch schon Plakate mit einem konkreten Datum und einem konkreten Ort gesichtet. Zum Beispiel werden Rammstein am 27.05. und 28.05.2019 in der Veltins-Arena auf Gelsenkirchen auftreten. Oder am 12.06. und 13.06.2019 in Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion und am 13.07.2019 in Frankfurt in der Commerzbank-Arena.

Des Weiteren werden Rammstein offenbar München (08.06.2019), Rostock (16.06.2019) und Hannover (02.07.2019) einen Besuch abstatten. Das Datum für das Konzert in Berlin wird häufig auf den 22.06.2019 angesetzt. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht, wobei die Plakate durchaus als solche gesehen werden können.

Seit 2009 warten die Rammstein-Fans auf neues Futter. Dann erschien "Liebe ist für alle da", das sechste und bislang letzte Album der Band. Die neue LP soll voraussichtlich im Frühjahr 2019 auf den Markt kommen. Ein wenig müssen sich die Fans also noch gedulden.