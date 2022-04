Der zweite Song aus dem nächsten Rammstein-Album ist da: Im neuen Video zeigen sich Till Lindemann und Co. von Schönheits-OPs entstellt.

"Wer schön sein will, der muss auch leiden." Die Berliner Neue-Deutsche-Härte-Band Rammstein widmet sich in ihrem neuen Song "Zick Zack" einmal mehr einem gesellschaftlichen Thema: ausufernder Schönheitswahn, vor allem im Alter. Zu der am Freitag erscheinenden Single veröffentlichten die Musiker rund um Frontmann Till Lindemann (59) bereits am Donnerstagabend das dazugehörige Video auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal.

Darin sind Lindemann, Richard Kruspe (54), Paul Landers (57), Oliver Riedel (50), Christoph Schneider (55) und Christian Lorenz (55) kaum wiederzuerkennen: Von zahlreichen Schönheitsoperationen gezeichnet, tritt die Band vor einem Seniorenpublikum auf. Während der Performance entgleiten Lindemann jedoch zusehends die Gesichtszüge: Sein maskenhaftes Antlitz fällt dem Gesetz der Schwerkraft zum Opfer. Hinter der Bühne schafft er dann in einem improvisierten OP-Saal auf skurrile Art und Weise Abhilfe: Er tackert sich die Haut zurecht und benutzt Klebeband, um wieder vor sein Publikum treten zu können.

Neues Album kommt noch im April

"Zick Zack" ist die zweite Single-Auskopplung aus dem am 29. April erscheinenden Album "Zeit". Das gleichnamige Lied "Zeit" wurde bereits am 10. März veröffentlicht. Fast zeitgleich zum neuen Song bestätigte der Sicherheitschef der Band, Danny Uhlmann, via Instagram, dass die wegen der Corona-Pandemie bereits zwei Mal verschobene Stadion-Tour in diesem Jahr stattfinden wird. Los geht es am 15. Mai im tschechischen Prag. Nach zahlreichen Europa-Terminen gibt Rammstein anschließend auch zwölf Konzerte in den USA und Mexiko.