Rammstein boykottieren oder Vorwürfe ignorieren? Auf Twitter tobt die Glaubensschlacht

Rammstein haben in München das Auftakt-Konzert ihrer Europa-Tournee gespielt. In sozialen Medien wie Twitter heizte das die Debatte um den Vorwurf der sexuellen Gewalt gegen Sänger Till Lindemann erneut an. Ein Blick auf die unversöhnlichen Lager.

Rammstein haben am Mittwochabend das Auftakt-Konzert ihrer Europa-Tournee im Münchner Olympiastadion gespielt. Es war ausverkauft genau wie die drei weiteren Shows, die die Berliner Band in München spielt. Insgesamt wurden 240.000 Tickets verkauft. Lindemann ging während der Show nicht auf die Vorwürfe der sexuellen Gewalt ein, im Gegenteil: Der Sänger gab sich zwischen den Songs wie gewohnt wortkarg. Das Publikum verabschiedete er mit den Worten: "München, danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr bei uns seid." Anders als bei anderen Konzerten verzichtete die Band auf das Lied "Pussy", zu dem Lindemann sonst das Publikum seit Jahren mit einer riesigen, penis-förmigen Schaumkanone bespritzte.

Normalerweise lieben die Fans solche Showelemente. Rammstein sind globale Superstars und haben eine treue Fangemeinde in Deutschland wie weltweit. Aktuell sieht sich die Gruppe schweren Anschuldigungen ausgesetzt. Die Band und insbesondere Sänger Till Lindemann sollen junge Frauen gezielt für Sex ausgewählt haben. Dabei sollen Frauen auch unfreiwillig unter Drogen gesetzt worden sein. Die Band bestreitet die Anschuldigungen und hat angekündigt, sie durch eine Anwaltskanzlei untersuchen zu lassen. Von strafrechtlichen Ermittlungen ist bislang nichts bekannt.

Michael und Michaela: "Solange nichts bewiesen ist, muss man vorsichtig mit Anschuldigungen sein. Man weiß ja, wie schnell in sozialen Netzwerken alle zu Richtern werden. Wir finden das erstmal unfair. Rammstein hat ganz klein in Ostdeutschland angefangen und sie sind jetzt Weltstars. Da gibt es immer Leute, die einem das nicht gönnen."

Dennoch tobt in der Öffentlichkeit eine Debatte über sexuelle Gewalt und die Frage, wann die behauptete Freiwilligkeit aufhört und männlicher Machtmissbrauch beginnt. Folgt man den Schilderungen der Frauen, gab es ein ausgeklügeltes System, das genau die Machtstellung und die Naivität junger Frauen skrupellos ausgenutzt hat.

Selbstverständlich stehen nun die Konzerte der Band im Mittelpunkt: Wie gehen die Fans mit den Vorwürfen um? Auf Twitter tobte schon seit Bekanntwerden der Vorwürfe eine zum Teil unversöhnliche Debatte zwischen Verteidigern und Kritikern, die die Band für nicht mehr tragbar halten. Wir haben eine kleine Auswahl von Tweets zusammengestellt (natürlich nicht repräsentativ), die die Positionen widerspiegeln.

Ein Kritikpunkt, der im Mittelpunkt steht, ist die Täter-Opfer-Umkehr oder das Victim-Blaming. Dass besonders viele Fans den Frauen, die mit ihren Aussagen die Vorwürfe öffentlich gemacht haben, anlasten, selber Schuld zu sein, wiegt in den Augen der Kritiker besonders schwer. Aber auch Beschimpfungen gegen Rammstein-Anhänger gehören dazu. Demnach sei schon der Besuch eines Konzertes von Rammstein "ekelhaft". Die Aussagen in den Tweets machen deutlich, wie groß die Unterschiede sind in der Beurteilung des Falls Rammstein. Und wie schwer es immer noch für Frauen ist, Gehör zu finden, wenn es um männliche Machtausübung geht. Wir haben die Tweets abwechselnd in Pro und Contra über den Artikel verteilt.