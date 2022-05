Das Rammstein-Konzert in Leipzig musste wegen Starkregens unterbrochen werden. "Das erste Mal in der Geschichte", so Musiker Richard Kruspe.

Das Rammstein-Konzert in Leipzig musste am Freitagabend (20.5.) für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Wegen eines Gewitters mit Starkregen wurde es zu gefährlich für die Band und ihre laut "Leipziger Volkszeitung" 45.000 Fans, etwa 45 Minuten nach Konzertbeginn wurde der Innenraum geräumt. Mit mehrsprachigen Durchsagen und Infos via Social Media wurden die Konzertbesucherinnen und Besucher informiert. Nach 15 Minuten durften die Fans wieder in den Stehplatzbereich.

In einem Video, das Leadgitarrist Richard Kruspe (54) während der Unterbrechung im Backstage-Bereich zeigt, und das mehrfach auf der Instagram-Seite der Band geteilt wurde, erklärt dieser auf Englisch: "Das ist der erste Mal in der Rammstein-Geschichte, dass wir die Show wegen Regen unterbrechen müssen." Fasziniert ob der Weltuntergangsstimmung schob er hinterher: "Schaut euch das an. Geschichte."

Stadiontournee durch Europa

Seit 15. Mai holt die international erfolgreiche deutsche Rockband um Frontman Till Lindemann (59) die restlichen Konzerte der großen Stadiontournee 2020/2021 nach. Los ging es am Flughafen Letnany in der tschechischen Hauptstadt Prag. Nach Leipzig stehen noch Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Berlin auf dem deutschen Teil des Programms der Kultband. Tickets für diese Shows sind im offiziellen Vorverkauf allerdings nicht mehr erhältlich.

In anderen europäischen Städten sieht das anders aus. Für beide Klagenfurt-Konzerte am 25. und 26. Mai gibt es noch begrenzte Kontingente, ebenso für Cardiff in Wales (30. Juni) und die beiden Konzerte im französischen Lyon (8. und 9. Juli). Auch in Norwegen und Schweden besteht die Möglichkeit, Rammstein live zu sehen - am 24. Juli tritt die Band in Oslo auf, am 28. Juli in Göteborg. Tickets für alle diese Termine sind auf der offiziellen Website der "Sonne"-Interpreten verfügbar. Käufer werden hier auf die Websites der jeweiligen Vorverkaufsstellen weitergeleitet.