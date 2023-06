Das System "Row Zero": Wenn Frauen zu Komplizinnen werden

von Laura Csapó Bei Konzerten sollen dem Rammstein-Frontmann Till Lindemann systematisch junge Frauen zugeführt werden, angeblich organisiert von einer Mitarbeiterin der Band. Eine Psychologin erklärt, was Frauen antreibt, die so handeln.

Zuerst war es der Vorwurf einer Frau: In einem Tweet behauptete die junge Irin Shelby Lynn, nach einem Konzert der Band Rammstein in Vilnius im Backstagebereich K.O-Tropfen verabreicht bekommen zu haben und anschließend misshandelt worden zu sein. Sänger Till Lindemann und die Band bestreiten dies in einem Statement. Nun aber mehren sich die Vorwürfe.