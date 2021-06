Ramon Roselly gewann 2020 "Deutschland sucht den Superstar". Auf Bohlen-Nachfolger Florian Silbereisen hält der Sänger große Stücke.

Florian Silbereisen (39) wird der Nachfolger von Dieter Bohlen (67) bei "DSDS". Glückwünsche bekam er dazu bereits von Ramon Roselly (27). Der Schlagersänger gewann 2020 bei "Deutschland sucht den Superstar" und trat anschließend auch an der Seite von Silbereisen auf. Der 27-Jährige, der nun sein Album "Lieblingsmomente" veröffentlicht, sagte spot on news: "Ich habe mich sehr für Florian gefreut und ihm auch eine kleine Nachricht gesendet, in der ich ihm viel Erfolg und Spaß gewünscht habe."

Ramon Roselly fügte hinzu: "Florian ist einer der besten Moderatoren in Deutschland, hat sehr viel Ahnung von Musik und dem Showbusiness, das wird er schon rocken, ich bin sehr gespannt..." Neben Silbereisen werden Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) in der neuen "DSDS"-Jury sitzen: "Beide sind mir bislang nicht bekannt, aber ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Sendung mit ihnen", sagt Roselly. Der Sänger könne sich auch vorstellen, selbst in der ein oder anderen Form in die Show zurückzukehren, "denn bei 'DSDS' hat mein Weg ja angefangen".