Mit der Krönung rückt auch die Familie von Camilla deutlicher ins Rampenlicht. Ihre beiden Kinder sind abseits des Palastes erfolgreich.

Seit 2005 sind König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) bereits verheiratet. Die Familie der 75-Jährigen hielt sich bisher weitestgehend vom royalen Rampenlicht fern. Rund um die Krönung des Königspaares am 6. Mai in der Westminster Abbey könnte sich das nun ändern.

Camillas Sohn spricht Klartext

Zumindest hat sich nun Tom Parker Bowles (48) zu Wort gemeldet und über seine Mutter Camilla und deren Hochzeit mit dem damaligen Thronfolger Charles gesprochen. Das kommt nicht häufig vor, auch wenn Parker Bowles in der Öffentlichkeit auftritt.

Der 48-Jährige hat mit seinen jüngsten Kommentaren offenbar auf Anschuldigungen reagiert, die von Prinz Harry (38) erhoben wurden. In seiner Autobiografie und Interviews dazu hatte Harry seine Stiefmutter unter anderem als "gefährlich" beschrieben. Er behauptete, sie habe ihn für ihre "Kampagne" geopfert - als Teil eines "langen Spiels", das auf Ehe und Krone für Camilla abzielte, so Harrys Anschuldigungen.

Tom Parker Bowles erklärte nun, seine Mutter habe einfach "die Person geheiratet, die sie liebt", so der Autor im "The News Agents"-Podcast. Er sagte: "Ich denke, dass Veränderungen passieren, aber es ist mir egal, was jemand sagt - das war kein Endspiel. Sie heiratete die Person, die sie liebte, und fertig." Er sagte zudem, es sei nicht wirklich seltsam für ihn, sich Camilla als "die Königin" vorzustellen, "weil sie immer noch unsere Mutter ist".

Das ist Camillas Sohn Tom Parker Bowles

Genau wie Charles, der von 1981 bis 1996 mit Prinzessin Diana (1961-1997) verheiratet war, hat Camilla zwei Kinder aus einer vorangegangenen Ehe: Tom Parker Bowles und Laura Lopes (45) stammen aus ihrer Beziehung mit Andrew Parker Bowles (83). Mit ihm war sie von 1973 bis 1995 verheiratet.

Tom Parker Bowles ist Autor und Kritiker, der sich auf den Bereich Essen spezialisiert hat. Inspiration für seine Berufswahl sollen die Kochkünste und Rezepte seiner Mutter gewesen sein. Er erhielt 2010 den Preis der "Guild of Food Writers" für seine Arbeit über britisches Essen. Parker Bowles hat bereits mehrere Kochbücher verfasst und tritt regelmäßig in TV-Sendungen auf, unter anderem in der bekannten Kochshow "MasterChef".

Tom Parker Bowles ist nicht nur Charles' Stiefsohn, sondern auch dessen Patenkind. Tom hat zwei Kinder, Lola Parker Bowles (geboren 2007) und Freddy Parker Bowles (geboren 2010), die er mit seiner Ex-Frau Sara Parker Bowles bekam. Die Journalistin hatte er 2005 geheiratet, 2018 trennte sich das Paar. Im Jahr 2019 kam Parker Bowles mit der Journalistin Alice Procope zusammen. Sie starb im März 2021 an den Folgen einer Krebserkrankung.

Das muss man über Camillas Tochter Laura Lopes wissen

Laura Lopes, die Stieftochter des Königs, ist eine Kunstkuratorin, sie leitete "The Space Gallery" in London und wurde 2005 Mitbegründerin und Direktorin der Galerie "Eleven" in der britischen Hauptstadt.

Camillas Tochter heiratete 2006 den Geschäftsmann Harry Lopes (45), der laut "The Sun" früher als Calvin-Kleid-Model arbeitete. Das Paar hat drei Kinder, Eliza Lopes (geboren 2008) und die Zwillinge Louis Lopes und Gus Lopes, die 2009 zur Welt kamen. Eliza war Blumenmädchen bei der Hochzeit von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) im Jahr 2011.

Keine Titel für Camillas Kinder

Weder Camillas Kinder noch Enkelkinder werden nach der Krönung zu Royals oder Titel tragen. Britischen Medienberichten zufolge könnten sie häufiger auf Veranstaltungen erscheinen als zuvor, die britische Krone werden sie dabei aber nicht repräsentieren, heißt es.

Das scheint sie aber nicht zu stören. In dem "News Agents"-Podcast sagte Tom Parker Bowles nun: "Man wird uns nicht auf großen Anwesen sehen und als Herzog von was auch immer bezeichnen. Nein. Das wäre entsetzlich."

Diese Rolle spielen Camillas Enkelkinder bei der Krönung

Bei der Krönung spielt Camillas Familie dennoch eine besondere Rolle: Ihre Enkelkinder Freddy, Louis und Gus werden neben ihrem Großneffen Arthur Elliot als ihre Ehrenpagen fungieren. Damit werden sie bei der Prozession durch das Kirchenschiff der Westminster Abbey zu sehen sein und die Robe von Camilla tragen.

Die "Sunday Times" hatte zudem berichtet, dass Camillas Enkelkinder auch bei der Salbung einen Einsatz haben könnten, indem sie den Baldachin halten. Die Salbung ist der einzige Teil der Krönungszeremonie, bei dem König und Königin von der Öffentlichkeit abgeschirmt werden.

Die Rolle der Ehrenpagen ist nicht auf die Krönung selbst beschränkt. Laut britischen Medienberichten ist diese auf zwei oder drei Jahre ausgelegt. Daher könnten Camillas junge Verwandte auch in Zukunft bei offiziellen Terminen erscheinen.