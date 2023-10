Das hat es noch nie beim "Sommerhaus der Stars" gegeben: Zwei Paare wurden vom Sender vor die Tür gesetzt. RTL hat den Schritt nun erklärt.

Eigentlich tun die diesjährigen Promis im "Sommerhaus der Stars" genau das, wofür sie mitunter engagiert wurden: Zanken bis sich die Trash-Balken biegen - aber bitte ausschließlich verbal. Doch im wahrsten Sinne des Wortes schlugen in der aktuellen Staffel gleich mehrere Paare über die Stränge. Wie Sender RTL nun bekannt gegeben hat, kam es in Folge sechs zu einer so handfesten Auseinandersetzung, dass die Produktion eingreifen und sogleich zwei Paare des Sommerhauses verweisen musste - ein Novum in dem Format.

Stunk brach demnach zwischen Walentina Doronina (23) und ihrem Verlobten Can Kaplan sowie dem gerade erst eingezogenen Paar Gigi Birofio (24) und Dana Feist (26) aus. Weil es dabei auch handgreiflich wurde, zog der Sender umgehend die Reißleine. Zur Begründung heißt es: "Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz. Daher müssen Gigi und seine Partnerin Dana das Haus verlassen."

Auch die Konfliktpartei muss ausziehen

Weil aber zu einem Streit immer zwei - oder in diesem Fall sogar vier - gehören, hat der Konflikt auch für Walentina und Can weitreichende Konsequenzen: "Um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren, wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen." Das Duo habe mit "verbalen Angriffen" die Grenzüberschreitung heraufbeschworen.

Beim Streamingservice RTL+ kann das gesamte Drama von Folge sechs bereits in voller Länge betrachtet werden. TV-Zuschauer müssen derweil noch bis zum 24. Oktober ausharren, ehe die Episode bei RTL ausgestrahlt wird.

Die achte Staffel war am 12. September mit der "besten Einzelfolge überhaupt auf RTL+" gestartet, am 19. September fiel auch im linearen Fernsehen der Startschuss der neuen Episoden. Mit dabei sind beziehungsweise waren unter anderem Eric (34) und Edith Stehfest (34), Claudia Obert (62) und Max Suhr (25) sowie Aleks Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23).