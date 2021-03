Ray Liotta spielt in "In With The Devil" den Vater eines Gefängnisinsassen.

Ray Liotta spielt neben Taron Egerton und Paul Walter Hauser in der neuen Apple-Dramaserie "In With The Devil" mit.

Neue Rolle für Ray Liotta (66): Der "Goodfellas"-Star hat einen Part in der neuen Apple-Dramaserie "In With The Devil" ergattert, wie unter anderem "Deadline" berichtet. In der sechsteiligen Serie wird er neben Taron Egerton (31, "Rocketman") und Paul Walter Hauser (34, "Songbird") zu sehen sein.

Vorlage für die Serie ist der Roman "In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption" von Hillel Levin und James Keene aus dem Jahr 2010. Darin erzählt Keene seine eigene Lebensgeschichte. Das Drehbuch zur von Apple Studios, Imperative Entertainment und Eden Productions produzierten Serie stammt von Krimiautor Dennis Lehane, der Belgier Michaël R. Roskam ("The Drop - Bargeld") führt Regie. Die Serie soll 2022 bei AppleTV+ erscheinen.

Taron Egerton spielt in "In With The Devil" James Keene, der zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt wird. Ihm wird jedoch Freiheit angeboten, wenn er es schafft, einem anderen Insassen, einem Serienmörder (Paul Walter Hauser), ein Geständnis zu entlocken. Die Serie soll die intime Beziehung zwischen den zwei Gefangenen durchleuchten und untersuchen, wie weit Menschen gehen würden, um begnadigt zu werden und Erlösung zu suchen. Ray Liotta übernimmt in der Serie die Rolle von Keenes Vater Big Jim, einem Polizisten mit einflussreichen Beziehungen.