Überglücklich kündigt der irische Musik-Star Rea Garvey ein neues Album an, das er im Rahmen einer Arena-Tour seinen Fans präsentieren wird.

"Verdammt aufgeregt" kündigt Rea Garvey (50) auf Instagram seine "HALO"-Arena-Tour an, die den irischen Musiker im April und Mai 2024 wieder in die ganz großen Konzerthallen führen wird. Präsentieren wird er dabei die Songs des gleichnamigen neuen Albums.

"HALO" bedeutet Weisheit und Kraft

"Das Wort HALO bedeutet für so viele verschiedene Menschen so viele verschiedene Dinge, von Videospielen bis hin zu einem leuchtenden Kreis über dem Kopf eines Heiligen", schreibt Garvey und fügt seine eigene bedeutungsschwere Interpretation hinzu: "Für mich persönlich definiert HALO, wer du bist. Es ist das Licht, das du in die Welt bringst, und die Dunkelheit, durch die du gegangen bist, um dorthin zu gelangen. Es ist die Weisheit, die du anderen gibst und die Kraft, die andere dir gegeben haben."

Es sei die größte Tour, auf der er bisher gewesen sei, in einigen der größten Hallen, in denen er je gespielt habe. "Ich bin so verdammt aufgeregt", schreibt Garvey über die sieben Auftritte von München (21.04.) über Köln (24.04.), Frankfurt (25.04.), Berlin (27.04), Hamburg (29.04.) und Stuttgart (02.05.) bis nach Wien (04.05.). "Ich fühle mich, als würde ich auf ein erstes Date gehen, ich bin aufgeregt, nervös und unkontrollierbar glücklich zugleich", gibt der Musiker und beliebte "The Voice of Germany"- Coach zu.

Eine lange Pause

Dass ihn diese Ankündigung so berührt, liegt indirekt offenbar auch an Corona. Ohne die Pandemie zu nennen, erklärt er in seinem überschwänglichen Post weiter: "Wir wurden 2019 für eine Tour wie diese gebucht. Ich und die Band gingen wie so viele andere Bands in den Proberaum und bereiteten uns auf Shows vor, die nie stattfinden würden", so Garvey. "Es ist, als hätten wir uns über fünf Jahre lang auf diese Arena-Tour vorbereitet und JETZT findet sie tatsächlich statt!", freut er sich.