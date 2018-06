Nun ist es wirklich offiziell: Was in diversen Branchenblättern bereits diese Woche angekündigt wurde, hat Reese Witherspoon (42, "Big Little Lies") nun bestätigt: "Natürlich blond 3" kommt. Auf Instagram postete die Schauspielerin dazu ein kurzes Video, das sie im pinken Glitzer-Bikini, bekannt aus ihrer "Natürlich blond"-Rolle als Elle Woods, auf einer Luftmatratze im Pool zeigt. Kommentiert hat sie die kurze Sequenz mit den Worten "Es ist wahr..." und dem Hashtag #LegallyBlonde3 (zu dt. "Natürlich blond 3").

Für den dritten Teil der Komödie wird nicht nur Witherspoon in ihre Paraderolle als Elle Woods zurückkehren, sondern auch das Kreativteam des Originalfilms wieder mit an Bord sein. Wie das Branchenmagazin "Deadline" am Montag bereits berichtete, sind die Drehbuchautorinnen Kirsten "Kiwi" Smith (47) und Karen McCullah (51), die den Amanda-Brown-Roman für den Originalfilm aus dem Jahr 2001 adaptiert haben, genauso dabei wie Originalproduzent Marc Platt (61) . Ein Regisseur steht bisher noch nicht fest. Die Dreharbeiten sollen allerdings nicht mehr lange auf sich warten lassen. "Natürlich blond" feierte vor 17 Jahren seine Premiere, 2003 kam Teil zwei in die Kinos.