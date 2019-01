Wenn einer eine Reise tut... nur wohin ist die Frage... Die Reisesuchmaschine Skyscanner hat die Buchungsanfragen des vergangenen Jahres mit den aktuellen verglichen. Drei Reiseziele haben sich dabei klar von den restlichen abgehoben. Eines davon ist tatsächlich eine Überraschung.

Toronto - Kanada

Kanada ist seit jeher Sehnsuchtsort von Outdoor-Fans. Im Osten des Landes stürzen sich nicht nur die Niagara-Fälle in die Tiefe, sondern es lockt auch der Indian Summer mit seinem Farbenspiel. Metropolen und Städte stehen dem aber in nichts nach und lassen das Reiseherz höherschlagen. Allen voran Toronto. Die Stadt gilt als eines der drei größten Kulturzentren Kanadas und ist besonders für seine spezielle Architektur bekannt. Frank Gehry, Daniel Libeskind und Norman Foster sind nur drei der vielen berühmten Architekten, die Bauwerke hier entwarfen.

Ein Muss ist der CN Tower. Bis 2007 war der Fernsehturm mit seinen 553 Metern das höchste freistehende Bauwerk der Erde. Heute nimmt diesen Rang das Burj Khalifa in Dubai (828 Meter) ein. Einen Katzensprung weiter befindet sich mit dem Rogers Centre die Heimat der Baseball-Mannschaft BlueJays. Sportfans sollten sich unbedingt eine Partie in der Arena mit 54.000 Sitzplätzen ansehen.

Wer weniger sportlich als vielmehr kulinarisch unterwegs sein möchte, sollte Poutine probieren. Diese in Kanada populäre Fast-Food-Spezialität besteht aus Pommes frites, die mit reichlich Käse und Bratensoße garniert werden, dazu gibt es wahlweise Speck oder Zwiebeln. Weniger kalorienreich geht es in unserer nächsten Destination zu.

Neu-Delhi - Indien

Vom nordamerikanischen springen wir auf den asiatischen Kontinent in die indische Hauptstadt Neu-Delhi. Auch wenn Bollywood nicht jedermanns Sache ist, rückte das Land der Tempel und Elefanten nach dem Kinostart von "Slumdog Millionär" in das Bewusstsein vieler Europäer - und vieler Reisender. Zart besaitet sollte man für einen Besuch der Mega-Metropole allerdings nicht sein. Etwa 26 Millionen Menschen bevölkern die Stadt, knapp 20 Prozent davon leben in ärmlichen Verhältnissen. Wenn das nicht abschreckt, der kann das Nationalmuseum oder den berühmten Stufenbrunnen Agrasen Ki Baoli besichtigen.

Auch das Parlamentsgebäude Sansad Bhavan und der Connaught Place sind absolut sehenswert. Highlight ist der Lotustempel, in dem sich Gläubige aller Religionen zum Gebet versammeln. Die Heiligen Schriften aller Weltreligionen werden hier rezitiert. Unverkennbar ist auch der Gurudwara-Bangla-Sahib-Tempel aus dem 18. Jahrhundert. Wer das 1947 umgebaute Gotteshaus besuchen möchte, sollte unbedingt die Kleidungs- und Verhaltensregeln der Sikh beachten.

Vancouver - Kanada

Ahornsirup, Eishockey, kalte Winter - Vancouver kann viel mehr als das. Das wissen nicht nur die rund 620.000 Einwohner, sondern auch alle, die schon einmal dort gewesen sind. Nicht ohne Grund wurde in der Studie ein Anstieg der Buchungsanfragen um 61 Prozent festgestellt - Platz 1 unter den Top-Reisedestinationen. "Die Geliebte im Westen" liegt direkt am Meer, hat im Rücken die Rocky Mountains und ist bekannt für ihre hohe Lebensqualität sowie einen lässigen Style. Was ursprünglich als Holzfällercamp begann, ist mittlerweile zur Metropole geworden.

Zu den absoluten Highlights zählen die Lions Gate Bridge, die Nordvancouver mit Downtown verbindet und der historische Stadtkern Gastown, von den Bewohnern "Gassy" genannt. Wer es etwas schicker mag, sollte Yaletown einen Besuch abstatten. Neben angesagten Designerläden, reiht sich eine Bar an die andere, wie zum Beispiel "The Roxy und "The Yale". Sollte das nicht reichen, können Foodies auf dem Public Market das Paradies auf Erden erleben. Von frischen Pancakes, über frische Fisch- und Fleischgerichte bis hin zu hochwertigem Kaffee ist alles dabei.