Wenn schon nicht mit Flugzeug, Zug oder Auto, dann wenigstens im Kopf: Mit diesen Hörbüchern gehen wir auf Entdeckungstour in die Welt(en).

Neue Länder, Regionen, Städte und Menschen kennenlernen, ist derzeit eher schwierig. Gut, dass wir auch anderweitig in fremde Welten eintauchen können. Mit diesen Hörspielen geht zumindest der Kopf auf Reisen.

"Ich ziehe meine Kopfhörer mit Noise-Cancelling auf und tauche ab. Ich liebe es, im Kopf zu verreisen", erklärt Frederick Lau (31, "Nightlife") im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. Nicht nur der Schauspieler hat diese Reisealternative in Corona-Zeiten für sich entdeckt. Viele greifen derzeit auf Hörspiele und -bücher zurück, um in die Ferne zu schweifen. Hier ein wenig Inspiration für sich selbst oder, um anderen zu Weihnachten eine Freude zu machen.

Eintauchen in die Welt von John R. R. Tolkien

Weltenbummler sollten einen Abstecher nach Mittelerde machen. Zusammen mit Frodo und seinen Gefährten geht es im Hörspiel "Der Herr der Ringe" zum Schicksalsberg und gegen den dunklen Herrscher Sauron. Für das Epos sollten Hörer allerdings etwas Zeit mitbringen: 756 Minuten dauert die vertonte Saga von J. R. R. Tolkien (1892-1973). Gleiches gilt für das Hörbuch "Der Hobbit". Darin entführt Gert Heidenreich (76) in die fantastische Vorgeschichte zu "Der Herr der Ringe" und nimmt Fantasyfreunde mit in das Abenteuer von Hobbit Bilbo, Zauberer Gandalf und Zwerg Thorin Eichenschild.

Über Italien, Indien und Bali nach Brasilien

In "Eat, Pray, Love" lässt eine Frau die Enge von New York hinter sich, um das Dolce Vita in Italien, inneren Frieden in Indien und die Liebe auf Bali zu entdecken. Der Bestseller von Elizabeth Gilbert (51) wurde mit Julia Roberts (53) verfilmt und ist auch als Hörbuch erhältlich, gelesen von Julia Fischer.

Und als wäre Bali noch nicht exotisch genug, reisen wir weiter nach Brasilien. Sprecherin Marion von Stengel erzählt in zwei Stunden "Sagen, Märchen und Mythen" zum südamerikanischen Land. Darunter mischen sich auch etwas Geschichte und historische Fakten. Nebenbei kann man etwas im Booklet stöbern und mehr über die Sehenswürdigkeiten erfahren, die man hoffentlich bald auch wieder live besichtigen kann.