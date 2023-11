Wer in der Adventszeit entschleunigen will und nach traditioneller weihnachtlicher Besinnung sucht, findet sein Glück in Kitzbühel.

Kitzbühel ist besonders in der Vorweihnachtszeit einen Besuch wert. Im Advent erstrahlt die historische Innenstadt, die auf eine 750-jährige Geschichte zurückblickt, in festlichem Glanz und verbreitet vorweihnachtliche Ruhe und Tiroler Idylle.

Von der letzten Novemberwoche bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag (22. November bis 26. Dezember) verwandelt sich Kitzbühels Hinterstadt und der Stadtpark in einen stimmungsvollen Adventsmarkt. Hier finden Besucher leckere Gerichte, Getränke mit und ohne Alkohol, sowie traditionelle Handwerkskunst. Kinder beschäftigen sich mit Aktivitäten wie Weihnachtssterne bemalen, Karussell fahren oder beim Besuch des magischen Christkindlpostamts. Erwachsene können den Auftritten heimischer Chöre und Musikgruppen lauschen und die Krippenausstellung besuchen.

Ein Geheimtipp auf dem Kitzbüheler Adventsmarkt sind die sogenannten Sozialhütten. Betrieben von gemeinnützigen Vereinen und Service Clubs dienen sie als Treffpunkte für Menschen, die in der Vorweihnachtszeit soziale Verantwortung, Inklusion und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt sehen wollen. Die Sozialhütten sind dadurch nicht nur ein Raum für Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern dienen auch als Plattform, um Spenden zu sammeln und Gutes zu tun. Geöffnet mittwochs bis sonntags von 14:00 bis 20:00 Uhr und am Heiligabend von 10:00 bis 16:00 Uhr, ist der Markt der ideale Treff- und Verweil- sowie Ausgangspunkt für weitere Erkundungstouren.

Adventszeit in Tirol: Malerische Alpen im Kitzbüheler Umland

Auf Veranstaltungen wie dem "Advent im Bauernhausmuseum" am 2. und 3. Dezember oder den Weihnachtsmärkten in den umliegenden Feriendörfern Reith, Aurach und Jochberg kommt ebenfalls Weihnachtsstimmung auf. Von Klängen der Anklöpfler - traditioneller Sänger und Musiker - über den begehbaren Adventskalender in Reith und den Krampuslauf im Kultursaal Jochberg - die Region bietet eine Fülle an Aktivitäten, die einen Einblick in die regionalen Bräuche und traditionelles Handwerk geben. Lokale Handwerker wie Drechsler oder Schnitzer fertigen so auch gleich Mitbringsel für zu Hause an. Besonders für Menschen aus der Stadt dürfte sich inmitten des Alpenpanoramas ein Gefühl der Entschleunigung und der "guten alten Zeit" einstellen.

Neben den kulinarischen und kulturellen Highlights bereitet sich die Region außerdem auf die Skisaison vor. Ab dem 17. Dezember ist das Skigebiet in Vollbetrieb. Wer möchte, kann dann kurz vor Weihnachten die legendäre Streif hinunter wedeln, ehe die Weihnachtsurlauber nach den Feiertagen in die Berge strömen und die Profis mit dem Ski-Weltcup Mitte Januar Station in Kitzbühel machen.