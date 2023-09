"Das Sommerhaus der Stars" startet mit einem Rekord in die neue Staffel. Die Auftaktfolge kann auf RTL+ drei Millionen Abrufe verbuchen.

"Das Sommerhaus der Stars" ist erfolgreich in die achte Staffel gestartet. Die Auftaktfolge, die seit dem 12. September auf RTL+ verfügbar ist, wurde stolze drei Millionen Mal auf dem Streamingdienst des Privatsenders abgerufen - "der Rekord als beste Einzelfolge überhaupt auf RTL+", heißt es in einer Pressemitteilung.

Am 19. September lief die erste Folge im linearen Fernsehen und konnte auch dort für gute Einschaltquoten sorgen: Starke 14,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und durchschnittlich 1,84 Millionen Menschen sahen sich den Einzug von Claudia Obert (62), Eric Stehfest (34) und Co. an.

Auch viel Interesse an Folge zwei am Dienstag

Am gestrigen Dienstag (26. September) ging es mit Episode zwei erfolgreich weiter, die mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent (14 bis 59 Jahre) ebenfalls punkten konnte. Insgesamt schalteten 1,67 Millionen Zuschauende bei Folge zwei ein. Die dritte Folge ist bereits jetzt auf RTL+ verfügbar, ausgestrahlt wird sie am kommenden Dienstag (3. Oktober) ab 20:15 Uhr bei RTL.