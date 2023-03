The Weeknd hat gleich zwei Weltrekorde aufgestellt.

Rekord für The Weeknd "Populärster Musiker des Planeten"

The Weeknd ist vom renommierten Guinness-Buch der Rekorde zum "statistisch gesehen populärsten Musiker des Planeten" erklärt worden.

Gerade erst erreichte der kanadische Musiker The Weeknd (33) den Rekord von 100 Millionen Hörern auf Spotify innerhalb eines Monats. Nun hat das renommierte Guinness-Buch der Rekorde den 33-Jährigen offiziell zum "statistisch gesehen populärsten Musiker des Planeten" erklärt, um hinzuzufügen: "Und niemand anderes kommt überhaupt in die Nähe".

Schon über 111 Millionen monatliche Zuhörer auf Spotify

Die in der britischen Hauptstadt London beheimateten Rekord-Sammler des Guinness-Buchs attestieren dem Künstler in ihrem Artikel gleich zwei Weltrekorde. Auf Spotify kommt The Weeknd demnach auf die meisten monatlichen Zuhörer, nämlich - Stand 20. März - sagenhafte 111,4 Millionen, wodurch der Superstar seinen Rekord aus dem Vormonat bereits jetzt mit Leichtigkeit überboten hat.

Außerdem ist der Sänger der erste Künstler, der 100 Millionen Zuhörer im Monat auf Spotify erreicht hat. Die Konkurrenz ist angesichts solcher Fabel-Zahlen weit abgeschlagen, wie auch das Guinness-Buch der Rekorde bemerkt. So belegt aktuell Miley Cyrus (30) mit über 82,4 Millionen Hörern den zweiten Platz im Spotify-Ranking - und liegt damit beinahe 30 Millionen monatliche Zuhörer hinter The Weeknd.

Auf Platz drei folgt Shakira (46) mit 81,6 Millionen, gefolgt von Ariana Grande (29) mit 80,6 und Taylor Swift (33) mit 80,2 Millionen. Der erste männliche Konkurrent von The Weeknd ist Ed Sheeran (32) mit 77,5 Millionen Hörern im Monat.

Der kanadische Künstler hat in den vergangenen zehn Jahren fünf Studioalben veröffentlicht, angefangen mit "Kiss Land" aus dem Jahr 2013 bis "Dawn FM" aus dem Jahr 2022. Für seinen bereits im Februar aufgestellten Spotify-Rekord von 100 Millionen monatlichen Zuhörern dürfte besonders der neue Remix "Die For You" verantwortlich sein, den er gemeinsam mit Ariana Grande veröffentlicht hat. Der Song von 2016 war zuletzt auf TikTok zum Hit geworden.