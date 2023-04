Renata Lusin ist nach einer Fehlgeburt auf das "Let's Dance"-Parkett zurückgekehrt. Ein emotionaler Abend, wie sie erzählt.

Die aktuelle "Let's Dance"-Folge am gestrigen Freitagabend war für Renata Lusin (35) sehr emotional. Sie kehrte auf das TV-Parkett zurück, nachdem sie vor wenigen Wochen eine Fehlgeburt erlitten hat. Auf Instagram erzählt sie, wie sie den Abend erlebt hat.

"Es war gerade so emotional für mich", erklärt Lusin in einer am 15. April veröffentlichten Instagram-Story. Der kurze Clip ist offenbar direkt nach ihrem Auftritt zu Beginn der Show am Freitag entstanden. "Ich habe durchgeheult gerade, es war so, so, so schön zu tanzen. Oh mein Gott, ich bin so dankbar."

Im Gespräch mit RTL, machte sie kurz vor der Show ihre Vorfreude auf ihr "Let's Dance"-Comeback bereits deutlich: "Bei den Proben hatte ich schon Gänsehaut am ganzen Körper. Ich habe schon so gestrahlt, ich weiß nicht, wie es heute Abend wird. Ich werde wahrscheinlich explodieren."

In einem weiteren Instagram-Beitrag schreibt Lusin über ihr Comeback dann auch: "Ich bin wortwörtlich explodiert vor Glück und Freude. Es hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. [...] Es war so emotional für mich. Bin manchmal selber von mir erstaunt. Aber das Gefühl kann ich euch nicht beschreiben." Viele ihrer Fans zeigen sich in den Kommentaren vom Auftritt Lusins sehr angetan und wünschen sich bereits, dass Renata in der nächsten Staffel wieder regulär mittanzt.

Renata Lusin hat sich "nur einen Tag Trauer und Tränen erlaubt"

Kurz zuvor hatte die 35-Jährige, deren Ehemann Valentin Lusin (36) in der aktuellen Staffel mit Anna Ermakova (23) tanzt, der "Bild"-Zeitung erklärt, dass sie innerhalb eines Jahres drei Fehlgeburten erlitten hatte. Das Paar hatte die Schwangerschaft früher bekannt gemacht, als es ihm lieb gewesen wäre. Denn Renata Lusin habe nicht lügen wollen, warum sie nicht an der aktuellen "Let's Dance"-Staffel teilnimmt. "Normalerweise hätte ich in so einem frühen Stadium - es war die sechste oder siebte Woche - niemandem davon erzählt", erklärte Lusin. Von ihrem Arzt hatte sie ein Tanzverbot erhalten.

"Ich habe mir nach jeder dieser Fehlgeburten nur einen Tag Trauer und Tränen erlaubt, danach musste es weitergehen", erzählte Lusin. "Wahrscheinlich schützt mich mein Körper so vor zu dunklen Gefühlen." Dem Sender erklärte sie derweil: "Ich habe da ein, zwei Tage geweint und das war es auch." Lusin blickt demnach offenbar optimistisch in die Zukunft: "Ich werde schnell schwanger, [...] deswegen bin ich da positiv und weiß, dass es auf jeden Fall klappt."

Die achte Live-Show der aktuellen 16. Staffel von "Let's Dance" zeigt RTL (auch bei RTL+) am 21. April ab 20:15 Uhr.