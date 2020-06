Oscar-Gewinnerin Jennifer Hudson (38, "Dreamgirls") zeigt sich in ihrer neuen, großen Rolle: Sie verkörpert die verstorbene Soul-Ikone Aretha Franklin (1942-2018). In dem Film "Respect" wird das bewegte Leben der "Queen of Soul" zu sehen sein, von den bescheidenen Anfängen im Kirchenchor ihres Vaters bis zu ihrem Aufstieg zur Musik-Legende. Jetzt gibt ein neuer Trailer einen Vorgeschmack darauf, wie Hudson die Sängerin, die 2018 mit 76 Jahren nach einer Krebserkrankung verstarb, darstellt.

Ob Jennifer Hudson für diese Rolle nach "Dreamgirls" erneut einen Oscar einheimst? Das halten einige Beobachter für möglich. Bereits zu Lebzeiten soll Aretha Franklin persönlich die Sängerin und Schauspielerin dafür ausgewählt haben, sie in dem Biopic darzustellen. Regie führt bei "Respect" Bühnenregisseurin Liesl Tommy. In weiteren Rollen sind Forest Whitaker, Tate Donovan, Marlon Wayans, Tituss Burgess und Mary J. Blige zu sehen.

Ein Oscar-Auftritt?

Der Trailer zeigt unter anderem verschiedene stimmgewaltige Bühnenauftritte von Hudson alias Franklin, zudem eine Pressekonferenz, auf der die Sängerin, die sich für Bürgerrechte engagierte, erklärt: "Wir müssen den Frieden stören, wenn man uns keinen Frieden gewährt."