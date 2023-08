Der Normalzustand auf Rhodos ist wieder hergestellt. Wie Tourismus-Verbände verkünden, heiße die Insel Besucher uneingeschränkt willkommen.

Alle Rhodos-Touristen können aufatmen: Die griechischen Behörden haben die komplette Insel wieder für Besucher geöffnet. Man versichere, dass die Insel in der Südägäis bereit sei, alle Touristen willkommen zu heißen. Sämtliche Notmaßnahmen nach den verheerenden Waldbränden seien mittlerweile aufgehoben, heißt es auch in einem Statement des privaten Tourismussektors in Griechenland. Rhodos sei nun "einladender denn je" und "voll funktionstüchtig".

Während den Bränden auf Rhodos mussten zwischenzeitlich rund 20.000 Besucher vorsorglich evakuiert werden, mittlerweile sind aber sämtliche Dörfer wieder bewohnbar, es soll zu keinen echten Einschränkungen vor Ort mehr kommen. Nur eine sehr kleine Anzahl von Hotels würde weiterhin geschlossen bleiben. Zeitweise wurde die Insel nicht mehr von Touristen-Flugzeugen mit Gästen an Bord angeflogen.

Hotel-Verband organisiert Rückversand von liegen gelassenem Gepäck

Wie es in einer Erklärung des Hotel-Verbandes von Rhodos heißt, sei die Insel "voll in Betrieb" und empfange täglich wieder Tausende von Besuchern: "Bald werden 100 Prozent der Unterkünfte auf der Insel zur Verfügung stehen." In einem weiteren Statement des griechischen Ministeriums für Tourismus heißt es: "Rhodos ist wieder da!" Das Leben habe sich in den betroffenen Gebieten mittlerweile normalisiert.

Außerdem werde derzeit eine Initiative organisiert, die kostenlos die hinterlassenen Gepäckstücke von evakuierten Gästen zurückbefördert. Allein im Jahr 2022 besuchten Angaben des Verbandes zufolge 2,6 Millionen Menschen die Insel Rhodos. Seit einigen Tagen fliegen sämtliche Fluglinien die dortigen Flughäfen wieder an.