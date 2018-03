Die frei gewordene Stelle im Dortmunder "Tatort"-Team ist besetzt: Nach dem Weggang von Stefan Konarske rückt Rick Okon als Hauptkommissar Jan Pawlak nach. Das gab der WDR bekannt. Konarske hatte seinen Dienst als Daniel Kossik in Dortmund 2017 quittiert und war zum Landeskriminalamt (LKA) nach Düsseldorf gewechselt.

Okon dreht derzeit auch direkt seinen ersten Fall als neuer Ermittler. Die Dreharbeiten sollen noch bis zum 27. März dauern, ausgestrahlt werden soll "Zorn" allerdings voraussichtlich erst Ende 2018.

Seinen ersten Auftritt hatte der 28-Jährige bereits im "Tatort - Tollwut" als Häftling Nico Rattay am 4. Februar: Sein Charakter Pawlak wurde in der Folge als verdeckter Ermittler in der JVA Dortmund eingesetzt. Daher kennt er auch seine neuen Kollegen von der Mordkommission bereits. Über seine Rolle sagte Okon der "Bild"-Zeitung: "Ich komme als Einzelgänger in die Gruppe und habe ein kompliziertes Familienleben mit Frau und Kind - also ich bin nicht als der neue Liebhaber vorgesehen."

Rick Okon spielt im neuen Fall "Zorn" mit

In dem neuen Fall bekommen es die Dortmunder Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) mit dem Mord an einem Bergmann zu tun, der erschossen am Ufer der Emscher gefunden wird. Die Freunde und Ex-Kollegen des Opfers sehen sich als Verlierer des Strukturwandels im Pott. Auf einem alten Zechengelände soll ein Freizeitpark eröffnet werden. Hat der Tod des Bergmanns etwas damit zu tun? Und was ist mit diesem einen Reichsbürger?

Gastrollen werden unter anderem Bibiana Beglau, Götz Schubert, Peter Kremer und Thomas Lawinky übernehmen. Das Drehbuch ist von Jürgen Werner, der damit seinen neunten Fall für den "Tatort" aus Dortmund geschrieben hat. Regie führt Andreas Herzog.

Rick Okon war bereits mehrfach im "Tatort" zu sehen

Seinen ersten Auftritt im "Tatort" hatte Rick Okon bereits im Jahr 2008. Fünf Jahre später folgte eine weitere Rolle in der Krimireihe. Zuletzt war er 2016 an der Seite von Ruby O. Fee in dem Kölner "Tatort - Kartenhaus" zu sehen. Gemeinsam mit Fee spielte Okon ein Gangsterpaar auf der Flucht vor den Kommissaren.



Geboren wurde Okon 1989 in Schwedt, aufgewachsen ist er in Hamburg. Er studierte Schauspiel an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und hatte seine erste TV-Rolle überhaupt 2006 im "Großstadtrevier". Für seine erste Kinohauptrolle in "Romeos" wurde er 2013 als bester männlicher Nachwuchsschauspieler nominiert.