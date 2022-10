Rihanna gibt bereits einen kleinen Vorgeschmack auf ihren neuen Song "Lift Me Up".

Am Freitag wird Rihanna erstmals nach längerer Zeit neue Musik veröffentlichen, wie die Sängerin unter anderem auf Instagram mitteilt.

Nach vorangegangenen Spekulationen hat Rihanna (34) bestätigt, dass sie schon in wenigen Tagen einen neuen Song veröffentlicht. Unter anderem auf Instagram gibt sie bereits einen Vorgeschmack auf das Lied und teilt mit, dass "Lift Me Up" am 28. Oktober erscheinen soll.

"Lift Me Up" ist Teil des Soundtracks des kommenden Blockbusters "Black Panther: Wakanda Forever", wie unter anderem auch das Branchenmagazin "Variety" berichtet. Die Marvel Studios hatten bereits zuvor auf Twitter angedeutet, dass Rihanna wohl einen Song zum Soundtrack beisteuert.

Ein Lied für Chadwick Boseman

In Sachen Musik war es um Rihanna, die unter anderem auch als Unternehmerin tätig ist, zuletzt recht ruhig geworden. Ihr letztes Album "Anti" liegt bereits mehr als sechs Jahre zurück und ist Anfang 2016 erschienen. Das neue Lied soll laut "Variety" das Leben und Vermächtnis von Chadwick Boseman (1976-2020) ehren. Der Schauspieler war im ersten "Black Panther"-Film als Hauptdarsteller zu sehen. Im Sommer 2020 starb er mit nur 43 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung.

Weitere Details über andere Songs auf dem Soundtrack von "Black Panther: Wakanda Forever" seien derzeit noch vage. Die "Black Panther"-Fortsetzung ist ab dem 9. November in den deutschen Kinos zu sehen.